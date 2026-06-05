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Из-за ливня движение трамваев в Ростове остановлено. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на перевозчика электротранспорта в городе.По данным СМИ, единицы техники вышли на маршруты, но из-за обильных осадков единицы техники остановились. Движение может возобновиться, когда завершится ливень.Отметим, что эта проблема для Ростова не нова. Фактически при любой непогоде трамваи прекращают работу. Как ранее пояснял директор дептранса Константин Лашенко, если вода поднимается на 10 сантиметров и более от головки рельса, трамвайное движение необходимо остановить. Это необходимо для предотвращения проникновения влаги в электрические цепи вагона.