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Ростовчане приняли трубу в реке за труп человека

Ростовчане приняли трубу в реке за труп человека
Жители Ростова приняли фрагмент трубы в реке за труп человека. Об этом рассказали в управлении ГО и ЧС Ростова 4 января.

В единую дежурно-диспетчерскую службу позвонили ростовчане и сообщили, что по реке Дон по направлению от Ворошиловского моста в сторону проспекта Будённовского плывёт труп человека. На место выехала поисково-спасательная группа.
- Спасатели обследовали русло реки Дон. Информация о трупе не подтвердилась, - сообщили в ведомстве. - Обнаружен металлический предмет, визуально схожий с телом человека.

Несмотря на курьёзность ситуации, ростовчан призвали всегда звонить в экстренных случаях в «Службу-112».

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