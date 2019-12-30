Ростовчане приняли трубу в реке за труп человека



Жители Ростова приняли фрагмент трубы в реке за труп человека. Об этом рассказали в управлении ГО и ЧС Ростова 4 января.



В единую дежурно-диспетчерскую службу позвонили ростовчане и сообщили, что по реке Дон по направлению от Ворошиловского моста в сторону проспекта Будённовского плывёт труп человека. На место выехала поисково-спасательная группа.

- Спасатели обследовали русло реки Дон. Информация о трупе не подтвердилась, - сообщили в ведомстве. - Обнаружен металлический предмет, визуально схожий с телом человека.



Несмотря на курьёзность ситуации, ростовчан призвали всегда звонить в экстренных случаях в «Службу-112».