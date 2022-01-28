Больше трети новых пациентов с коронавирусом - жители Ростова

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области выявили еще 2 744 пациента с коронавирусом. По данным на 31 января, из них 31,5% - жители Ростова. В донской столице заболели 865 человек. На втором месте по числу инфицированных - Таганрог. Там диагноз подтвердился у 125 человек. Аксайский район замыкает тройку ежедневных лидеров со 108 зараженными.На территории Батайска вирус подхватили 106 человек, а в Шахтах - 91. По 85 человек получили положительные результаты ПЦР-тестов в Мясниковском районе и Волгодонске. В Сальском районе заболели 78 человек, в Новочеркасске - 77, в Азовском - 75, а в Миллеровском - 73. Еще 65 инфицированных оказались в Неклиновском районе, а в Белокалитвинском - 62.В числе новых пациентов с COVID-19 появились 53 жителя Зерноградского района, по 50 - из Азова и Каменска-Шахтинского. Медики зарегистрировали 46 случаев заражения в Гуково, по 43 - в Красносулинском и Кагальницком районах, 38 - в Новошахтинске и 34 - в Октябрьском районе. В Орловском и Зверево заразились по 30 человек.Медики зафиксировали по 28 случаев заболевания в Матвеево-Курганском и Волгодонском районах. В Родионово-Несветайском диагноз подтвердился у 27 человек, в Зимовниковском - у 25, а в Егорлыкском и Мартыновском - у 22. На территории Шолоховского борьбу с коронавирусом начали 20 человек, в Пролетарском - 19, в Дубовском - 18, а в Семикаракорском - 17.Еще 16 инфицированных - люди, проживающие в Боковском районе. В Тарасовском вирус подхватили 15 человек, в Целинском - 14, в Заветинском, Чертковском и Песчанокопском - по 13. В числе заболевших оказались по 11 человек из Цимлянского, Багаевского и Ремонтненского районов. В Морозовском и Куйбышевском - по 10, а в Каменском и Обливском - по девять.По восемь зараженных выявили в Кашарском районе и Донецке. В Константиновском, Веселовском, Милютинском и Верхнедонском - по шесть. В Тацинском инфекцию подхватили пять человек, а в Советском и Усть-Донецком - по трое.Всего с начала пандемии борьбу с опасным вирусом начали 216 920 человек. По информации регионального правительства, из них 10 021 не смог побороть инфекцию. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.