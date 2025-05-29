Больше 500 рублей стоит вареная колбаса в Ростовской области

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области подорожала вареная колбаса.По данным Ростовстата, за килограмм колбасы в Ростове просят 564 рубля, а в Таганроге — 574 рубля. Самая низкая цена – в Сальске — 508 рублей.Копченая колбаса тоже стала дороже. В Ростове она стоит 684 рубля, а в Волгодонске — 740 рублей. Самая низкая цена на копченую колбасу — 635 рублей – в Таганроге.Центробанк объясняет рост цен увеличением затрат на зарплаты, логистику и оборудование. В регионе также снизилось количество крупного рогатого скота: на 1 мая 2025 года его осталось 594,8 тысячи голов, что на 6,7% меньше, чем в предыдущем году.