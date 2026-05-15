Более полутора тысяч человек планировали выйти на старт Забега.РФ в Ростове. Об этом редакции DonDay рассказали организаторы мероприятия.Отмена ежегодного полумарафона произошла в начале мая. Провести Забег.РФ в донской столице должны были 23 мая. В этом году его отменили вслед за другими массовыми событиями в Ростове, среди которых - новогодний забег, велопарад и первомайская эстафета. Отмена парада в честь Дня Победы в 2026 году тоже стала для горожан редким случаем.После отмены организаторы полумарафона предложили ростовчанам несколько альтернативных вариантов участия. Для этого среди бегунов провели опрос. По его итогам в нем поучаствовали более 1 500 человек. Из них 177 выбрали перенос старта на следующий год. Еще 850 человек предпочли другой формат участия — онлайн-забег или старт в Сириусе либо Москве. Остальные оформили возврат слотов.