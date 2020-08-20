Более 25 тысяч туристов улетели в Турцию из Платова после возобновления международного авиасообщения

Из ростовского аэропорта Платов за десять дней после возобновления авиасообщения с Турцией на отдых улетели 25,6 тысяч туристов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.Максимальное число – 24 380 человек – в период с 10 по 20 августа отправились в Анталью. Это почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Отмечается, что существенный прирост пассажиропотока обеспечили чартерные рейсы.Рейсы на курорты Турции на данный момент исполняют пять авиакомпаний: Azur air, Royal Flight, «Уральские авиалинии», «Икар» и Nordwind. Авиакомпания Turkish Airlines шесть раз в неделю выполняет рейсы в Стамбул.