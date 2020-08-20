Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Более 25 тысяч туристов улетели в Турцию из Платова после возобновления международного авиасообщения

Более 25 тысяч туристов улетели в Турцию из Платова после возобновления международного авиасообщения
Из ростовского аэропорта Платов за десять дней после возобновления авиасообщения с Турцией на отдых улетели 25,6 тысяч туристов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Максимальное число – 24 380 человек – в период с 10 по 20 августа отправились в Анталью. Это почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Отмечается, что существенный прирост пассажиропотока обеспечили чартерные рейсы.

Рейсы на курорты Турции на данный момент исполняют пять авиакомпаний: Azur air, Royal Flight, «Уральские авиалинии», «Икар» и Nordwind. Авиакомпания Turkish Airlines шесть раз в неделю выполняет рейсы в Стамбул.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.