Авиабилеты из Ростова в Турцию подорожали в два раза

Из ростовского аэропорта Платов жители и гости региона смогут улететь в Турцию уже 3 августа. Несмотря на тревожную ситуацию с COVID-19 и подскочившие почти в два раза цены на перелёт, люди раскупили практически все билеты на отдых за границу. Спустя пять дней после объявления о возобновлении авиарейсов в кассах аэропорта осталось не более трёх свободных мест.Перевозить туристов будут авиалайнеры компаний Utair, Turkish Airlines, Aeroflot и Belavia. Почти все маршруты будут транзитными, с пересадками во Внуково, Шереметьево или Минске. Время полёта будет длиться от 14 часов до одного дня.Продажа и бронь билетов осуществляется уже сейчас. Если планировать вылет в Стамбул на 3 августа, а возвращение в Ростов – на 8 августа путешествие одному туристу с багажом в экономе выйдет в 42 тысячи рублей, в бизнес-классе - 118 тысяч рублей. Перелет в те же сроки паре с багажом в экономе обойдётся в 118 тысяч рублей, в бизнес-классе - 311 тысяч рублей. Родителям с одним ребёнком до 12 лет дорога будет стоить 116 и 623 тысячи соответственно. Стоимость прямых рейсов можно смело умножать на два. К слову, это самая дешёвая цена билетов на международные рейсы, поэтому их нельзя будет сдать.По словам заместителя директора по туризму туристической компании «Рейна-Тур НТВ» Юлии Евглевской, в аналогичный период прошлого года билеты в Турцию стоили в два раза дешевле.Для сравнения: так, летом 2019 года билеты в Турцию с багажом в экономе на одного человека можно было приобрести примерно за 24 тысячи рублей (42 тысячи в 2020 году), в бизнес-классе - 60 тысяч (сейчас – 118 тысяч рублей). Цена билетов на двоих в экономе - 48 тысяч рублей (в 2020 году – 74 тысячи), в бизнесе – 120 тысяч рублей (сейчас – 311 тысяч), на семью из трёх человек с ребёнком до 12 лет в экономе – 68 тысяч рублей (сейчас – 116 тысяч), в бизнесе – 168 тысяч рублей (в 2020 году – 623 тысячи).Член ассоциации туриндустрии «РСТ-ЮГ» Татьяна Нечепаева отметила, что российские туристы особенно ждали открытия международных авиарейсов.Как сообщалось ранее, международное авиасообщение в России возобновится уже 1 августа. Вылететь за границу граждане могут из четырёх аэропортов страны – из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В настоящий момент правительство открыло направления в Турцию, Великобританию и Танзанию.