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Из Ростова вылетел первый после возобновления международного авиасообщения рейс в Анталью

Из Ростова вылетел первый после возобновления международного авиасообщения рейс в Анталью
Из ростовского аэропорта Платов вылетел первый после возобновления международного авиасообщения рейс в Анталью. Регистрация на него закончилась без пяти минут шесть, следует из данных на онлайн-табло аэропорта.

Рейс ZF-449 из Ростова в Анталью выполняется авиакомпанией azurair на воздушном судне Boeing-767. Вместимость лайнера – 328 человек. Самолет вылетел из донской столицы в 6:35 и приземлится в Анталье в 9:10 по местному времени. На сегодня, 10 августа, запланировано еще десять рейсов в Анталью, а из турецкого курортного города в Ростов – пять.

Напомним, РФ возобновила международное авиасообщение 1 августа. Отправиться в Турцию (Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан), Великобританию, Танзанию и Абхазию можно из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова.

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