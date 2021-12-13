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Более 185 тысяч жителей Ростовской области стали пациентами с коронавирусом

Более 185 тысяч жителей Ростовской области стали пациентами с коронавирусом
В Ростовской области медики зафиксировали 185 309 случаев инфицирования COVID-19. Из них 649 человек подхватили опасный вирус за сутки с 14 по 15 декабря.

Лидерами по числу новых пациентов с коронавирусом стали люди от 46 до 65 лет (34,8%). На втором месте оказалась молодежь в возрасте от 18 до 45 лет (34,5%). Диагноз подтвердился и у пенсионеров. В числе зараженных - жители региона от 66 до 79 лет (17,6%) и пожилые люди старше 80 лет (6,2%). Положительные результаты тестов получили дети. Медики выявили 6,9% несовершеннолетних среди новых инфицированных, сообщили в правительстве области.

В регионе наблюдается положительная динамика по коронавирусу. Ежедневное число выздоровевших превышает количество инфицированных. Если ситуация не ухудшится, возможно, к Новому году губернатор области смягчит ограничения по COVID-19.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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