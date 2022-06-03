Более 15 миллионов рублей выделят из бюджета Ростовской области на работу сервиса 122
Организация сервиса горячей линии по COVID-19 обойдется Ростовской области в 15 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.
В контракте указано, что речь идет о сервисе 122. С помощью него люди могут записываться на вакцинацию, получать результаты ПЦР-тестов, записываться на прием к врачу или отменять запись, вызывать медиков на дом. Кроме того, сервис позволит получить консультацию и задать вопросы. Для этого нужно лишь следовать инструкциям голосового робота. Звонить можно круглосуточно.
Ранее Rostov.ru рассказывал о создании самого голосового помощника. На это выделили почти пять миллионов рублей. Подрядчик должен был настроить программное обеспечение и оборудование для обработки входящих вызовов и информирования абонентов. Теперь же 14,6 миллиона рублей потребовалось для организации всей работы сервиса.
Новая система позволит сэкономить время и снизить нагрузки на операторов, а людям не придется стоять в очередях. Однако теперь это кажется совершенно неуместным. Служба 122 в основном была помощником для людей, заболевших коронавирусом, привившихся от него или интересующихся вопросами о нем. Теперь же в регионе COVID-19 давно пошел на спад, власти отменили все ограничения и даже перестали публиковать статистику - настолько она сейчас незначительна. А значит, и толпы пациентов и желающих привиться остались позади.
Система 122 станет актуальной, если ее перепрограммируют на вопросы по другим болезням или сделают более общей, либо если регион накроет новая волна коронавируса. В противном случае эти деньги будут выброшены на ветер.