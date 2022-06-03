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Более 15 миллионов рублей выделят из бюджета Ростовской области на работу сервиса 122

Более 15 миллионов рублей выделят из бюджета Ростовской области на работу сервиса 122
Организация сервиса горячей линии по COVID-19 обойдется Ростовской области в 15 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

В контракте указано, что речь идет о сервисе 122. С помощью него люди могут записываться на вакцинацию, получать результаты ПЦР-тестов, записываться на прием к врачу или отменять запись, вызывать медиков на дом. Кроме того, сервис позволит получить консультацию и задать вопросы. Для этого нужно лишь следовать инструкциям голосового робота. Звонить можно круглосуточно.

Ранее Rostov.ru рассказывал о создании самого голосового помощника. На это выделили почти пять миллионов рублей. Подрядчик должен был настроить программное обеспечение и оборудование для обработки входящих вызовов и информирования абонентов. Теперь же 14,6 миллиона рублей потребовалось для организации всей работы сервиса.

Новая система позволит сэкономить время и снизить нагрузки на операторов, а людям не придется стоять в очередях. Однако теперь это кажется совершенно неуместным. Служба 122 в основном была помощником для людей, заболевших коронавирусом, привившихся от него или интересующихся вопросами о нем. Теперь же в регионе COVID-19 давно пошел на спад, власти отменили все ограничения и даже перестали публиковать статистику - настолько она сейчас незначительна. А значит, и толпы пациентов и желающих привиться остались позади.

Система 122 станет актуальной, если ее перепрограммируют на вопросы по другим болезням или сделают более общей, либо если регион накроет новая волна коронавируса. В противном случае эти деньги будут выброшены на ветер.
Фото: Rostov.ru.
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