Голосовой помощник горячей линии по COVID-19 обойдется донскому бюджету в 5 млн рублей

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Власти Ростовской области потратят почти пять миллионов рублей из бюджетных средств на голосового помощника горячей линии по коронавирусу. Соответствующую информацию опубликовали 25 февраля на сайте государственных закупок.Люди смогут записаться на вакцинацию, получить результаты ПЦР-тестов, записаться к врачу или отменить запись, вызвать медиков на дом, задать вопросы по вакцинации и проконсультироваться по всем вопросам, связанным с COVID-19. Для этого нужно лишь набрать номер 112 и следовать инструкциям голосового робота.Такая система позволит сэкономить время и снизить нагрузки на операторов. Людям не придется стоять в очередях, а типовые обращения будут обрабатываться без переключения на операторов. Звонить можно в любое время - сервис работает круглосуточно.Заказчиком выступает ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области». Согласно контракту, подрядчику предстоит настроить программное обеспечение и оборудование для обработки входящих вызовов и информирования абонентов с помощью голосового робота. Контракт рассчитан с даты заключения договора по 31 декабря 2022 года.