Более 10 улице в центре Ростова остались без электричества

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В Ростове-на-Дону в связи с технологическим нарушением обесточило более 10 улиц в Кировском районе. Об этом сообщает компания «Донэнерго» 12 декабря.В разгар рабочего дня без электроэнергии остались улица Лермонтовская, Филимоновская, Тельмана, переулок Семашко, Ворошиловский проспект, улица Города Волос, Соборный переулок, проспект Соколова, улица Максима Горького, Пушкинская улица, Малый переулок, проспект Чехова и улица Красноармейская.Аварийная бригада уже выехала на место поломки. Специалисты обещают вернуть свет в квартиры к 18:00.Кроме того, горожане сообщают, что из-за отключения света перестали работь светофоры. На дорогах образовались крупные заторы.