Более 10 улице в центре Ростова остались без электричества
В Ростове-на-Дону в связи с технологическим нарушением обесточило более 10 улиц в Кировском районе. Об этом сообщает компания «Донэнерго» 12 декабря.
В разгар рабочего дня без электроэнергии остались улица Лермонтовская, Филимоновская, Тельмана, переулок Семашко, Ворошиловский проспект, улица Города Волос, Соборный переулок, проспект Соколова, улица Максима Горького, Пушкинская улица, Малый переулок, проспект Чехова и улица Красноармейская.
Аварийная бригада уже выехала на место поломки. Специалисты обещают вернуть свет в квартиры к 18:00.
Кроме того, горожане сообщают, что из-за отключения света перестали работь светофоры. На дорогах образовались крупные заторы.