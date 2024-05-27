В зоне спецоперации без вести пропал пулеметчик из Ростовской области

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Недалеко от Ростовской области пропал без вести боец СВО. Константин Егоров почти полгода не выходит на связь с родными.Мужчину завербовали в ряды ВС РФ из мест лишения свободы. Он отбывал срок в исправительной колонии Петрозаводска. В августе 2023 года заключил контракт и через колонию Каменска-Шахтинского отправился на спецоперацию. Там он получил позывной «Бледный» и попал в танковую дивизию 239-го полка, во взвод пулеметчиков. Позже 30-летнего мужчину перевели в другую воинскую часть, в 228-й гвардейский мотострелковый полк.Константин общался с родными 10 января. Тогда он говорил, что находится в городе Енакиево (Донецкая область Украины). Больше созвониться с ним не удалось. На сообщения мужчина тоже не отвечает.По словам сослуживцев, «Бледного» с тяжелым ранением отправили в госпиталь. В какой именно, неизвестно.Родные просят откликнуться всех, кто знал бойца или видел в последние месяцы. Если у вас есть какая-либо информация о Константине Егорове, сообщите в военкомат или полицию.