Боец из Ростовской области погиб во время штурма в зоне СВО

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При штурме в зоне СВО погиб 34-летний боец из Ростовской области. О смерти Евгения Бутенко стало известно 2 марта.Мужчина родился и вырос в Азове. Когда началась спецоперация, он отправился на фронт, где служил в воздушно-десантных войсках.В середине февраля 2024 года он перестал выходить на связь с близкими. Две недели Евгений числился пропавшим без вести, пока родным не сообщили о его гибели. Оказалось, что он скончался от осколочного ранения, полученного при штурме в Луганске.— Я искала его везде, и вот он нашелся. Я ждала до последнего в надежде, что напишет. Спи спокойно, мы с мамой любим тебя. Нет лучшего брата и друга, чем ты, — пишет сестра погибшего.Родственники похоронили Евгения в родном городе в начале марта. У мужчины осталась 7-летняя дочь.