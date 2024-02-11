В зоне СВО погиб 48-летний боец Геннадий Александров из Ростовской области

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В зоне специальной военной операции погиб житель из Ростовской области. Геннадий Александров, служивший в строительной бригаде, погиб еще осенью 2023 года, однако информация об этом стала известна лишь спустя четыре месяца.Геннадий проживал в Морозовске. Подробности его гибели пока не разглашаются. Известно, что он долгое время считался без вести пропавшим, не выходил на связь с близкими. Родственники до последнего момента надеялись, что он будет найден живым, однако вскоре им поступила трагическая информация.Похороны Геннадия пройдут на его родине. Возможно, его представят к государственной награде.