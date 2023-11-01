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Боец из Ростовской области погиб от ранения спустя два месяца нахождения в зоне СВО

Боец из Ростовской области погиб от ранения спустя два месяца нахождения в зоне СВО
Еще один житель Ростовской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. 29-летний уроженец города Донецка Владислав Суборенков пробыл в зоне СВО всего два месяца.

Владислав отправился воевать в начале августа. Спустя почти месяц парень получил ранение, лежал в госпитале и обещал родным вернуться домой живым и невредимым. Бойца не стало 12 октября.

Молодого человека похоронят в родном Донецке 2 ноября. Его предадут земле на кладбище Чугунка, где покоятся все погибшие бойцы СВО, сообщает издание "Новость".
Фото: Газета "Новость".
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