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Боец из Ростовской области пропал в зоне СВО

Боец из Ростовской области пропал в зоне СВО
Родственники ищут 34-летнего бойца из Ростовской области, Юрия Демьяненко. Согласно информации от брата пропавшего, Андрея, Юрий проживал в селе Пудовом и служил в десантно-штурмовой бригаде, участвовал в зоне специальной операции, однако точные детали неизвестны.

Последний раз Юрий выходил на связь 8 марта, находясь в Запорожском направлении, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Официально его считают без вести пропавшим с 13 марта.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Юрия, просим вас связаться с полицией или военкоматом.
Фото: Соцсети
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