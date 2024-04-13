Боец из Ростовской области пропал в зоне СВО

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Родственники ищут 34-летнего бойца из Ростовской области, Юрия Демьяненко. Согласно информации от брата пропавшего, Андрея, Юрий проживал в селе Пудовом и служил в десантно-штурмовой бригаде, участвовал в зоне специальной операции, однако точные детали неизвестны.Последний раз Юрий выходил на связь 8 марта, находясь в Запорожском направлении, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Официально его считают без вести пропавшим с 13 марта.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Юрия, просим вас связаться с полицией или военкоматом.