Благоустройство парка или поддержка частного предприятия: донские жители смогут решать, на что направить бюджетные средства



Жители донского региона смогут самостоятельно определять направления, которые в первую очередь требует финансирования, используя инструменты законопроекта «Об инициативном бюджетировании». Об этом стало известно 18 июля на общественном обсуждении соответствующих правовых изменений, разработанных депутатами Законодательного Собрания Ростовской области. Мероприятия прошло при участии работников регионального правительство и рядовых жителей Дона.



Председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике донского парламента Светлана Мананкина сообщила всем присутствующим, что этот закон – одно из нововведений. Подобные правовые решения действуют только в четырех субъектах Российской Федерации.



Идею приобщить людей к распределению регионального бюджета с целью повысить эффективность финансирования, высказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.



- Закон в первую очередь направлен на решение конкретных задач. Он позволяет оказывать за счет областного бюджета финансовую поддержку инициативам жителей, направленных на решение вопросов местного значения, включая благоустройство, культура, образование, ремонт дорог, – пояснила председатель комитета Законодательного Собрания по образованию Светлана Мананкина.



Работа нового закона состоит в следующем: люди решают и выдвигают конкретные инициативы, после чего специальная комиссия в муниципальном образования рассматривает их, а затем лучшие направляет в региональное правительство. При этом народная идея будет воплощаться в жизнь в течение одного года.



На обсуждении заместитель начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления донского правительства Дмитрий Сивак рассказал, что инициаторам нужно будет внести только 5% суммы на реализацию проекта. При этом в первый год работы закона граждане смогут покрыть только 1% общей стоимости.



Проект закона рассмотрят на внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области, которое пройдет 25 июля.