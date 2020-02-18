На поддержку местных инициатив в 2020 году в Ростовской области направят 272 млн рублей



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В Заксобрании Ростовской области 19 февраля прошло общественное обсуждение донского инициативного бюджетирования. Средства на реализацию получит проект площадки для подготовки к ГТО в парке села Развильное Песчанокопского района.



В дискуссии принял участие первый заместитель Председателя донского парламента по бюджету Андрей Харченко.

– Закон об инициативном бюджетировании – это постоянно действующий документ, который поможет жителям региона решить их проблемы. Люди начали активно реализовывать свои идеи, и мы готовы им в этом помогать. В областном бюджете 2020 года на поддержку местных инициатив заложено 272 миллиона рублей, – сказал Андрей Харченко.



Дончане предложили почти четыреста проектов. Комиссия отобрала на муниципальном и областном уровне 176 из них. Первым стал проект площадки для подготовки к ГТО в парке села Развильное Песчанокопского района. Стоит отметить, что большинство жителей региона инициируют поддержку учреждений культуры и образования, развития библиотек и создание спортивных площадок.

- На сегодняшнем заседании мы разобрали ошибки, выслушали предложения по улучшению критериев и процедуры отбора, чтобы уже на следующем конкурсе, который состоится летом, учесть недочеты, усовершенствовать наше законодательство, возможно, внеся корректировки в областной закон, - прокомментировала председатель комитета по образованию донского Заксобрания Светлана Мананкина.



Областной закон «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области» приняли в июле 2019 года. Он позволяет за счет средств областного и местного бюджетов поддерживать инициативы жителей, направленные на решение вопросов местного значения.



На сегодняшний день в Госдуму внесен проект федерального закона об инициативном бюджетировании. Его рассмотрят на весенней парламентской сессии.