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Администрация Старочеркасска снова ищет подрядчика для строительства парка за 232 млн рублей

Администрация Старочеркасска снова ищет подрядчика для строительства парка за 232 млн рублей
Фото: RuTraveller

Власти вновь ищут подрядчика для строительства парка в станице Старочеркасской. На работы выделяется 232 миллиона рублей. Соответствующая закупка появилась уже давно, но из-за ошибок в документации тендер несколько раз отменяли. Сейчас на сайте госзакупок снова появился конкурс.

Парк площадью шесть гектаров должен быть построен к 2020 году. Сквер поделят на несколько тематических зон. Там организуют спортивную и детскую площадки, а также место для проведения культурно-массовых мероприятий. К тому же для гостей будут работать площадки с лошадьми, конный плац и торговые площадки с сезонными нестационарными объектами.

В парке сделают велосипедные и самокатные дорожки. На юго-западе участка организуют комплекс переходных мостиков. Центральный вход в парк пройдёт как раз по одному из них.

Напомним, о строительстве парка задумались ещё в 2017 году. Тогда на работы планировалось выделить 116,7 миллиона рублей. Сейчас сумма выросла ровно в два раза.

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