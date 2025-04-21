Без вести пропавшего 48-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области

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Без вести пропавшего 48-летнего мужчину ищут в Ростовской области. Где находится Сергей Романенко, неизвестно уже больше месяца.Мужчина из Красного Сулина покинул дом и ушел в неизвестном направлении 14 марта. Когда он перестал выходить на связь, его близкие забеспокоились и обратились в полицию. К поискам присоединились добровольцы.Рост мужчины — 170 сантиметров, он нормального телосложения. У пропавшего седые волосы.Во что он одет, неизвестно.Если вы знаете, где может быть Сергей Романенко, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.