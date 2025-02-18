Без отопления в Ростове вновь остались жители в центре

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону отключили отопление из-за коммунальной аварии по проспекту Соколова. Об этом сообщили 18 февраля в Департаменте ЖКХ и энергетики.Дефект обнаружили на тепловой трассе по проспекту Соколова в Кировском районе. До конца работ без тепла будут жильцы от улицы Текучева до Пушкинской. Теплые батареи в домах обещают в течение дня.Напомним, ранее коммунальная авария произошла на пересечении Журавлева и улицы Пушкинской. Без тепла оказались жители 31 многоэтажки, две школы, детский сад и два вуза. Не успели специалисты восстановить отопление, как в тепловой сети по проспекту Соколова произошел еще один прорыв.