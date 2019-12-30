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Бесплатного проезда лишились федеральные льготники Ростовской области

Бесплатного проезда лишились федеральные льготники Ростовской области
Федеральных льготников Ростовской области лишили бесплатного проезда. Дополнительная мера поддержки отменена с 1 января 2020 года.

Нововведение коснулось ветеранов войны, инвалидов, чернобыльцев и ряда других категорий льготников. О предстоящей отмене льготы объявили ещё летом. Тогда в правительстве Ростовской области пояснили, что льгота была введена в качестве дублирующей меры социальной поддержки в 2005 году.

В настоящее время действует единая социальная выплата в размере 1 500 рублей. По словам чиновников, в эту сумму уже входят транспортные расходы.

Льготникам также оставили право проезда в общественном транспорте по городским маршрутам по единым социальным проездным билетам. С нового года его цена составляет 276 рублей.

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