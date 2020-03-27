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В общественном транспорте Ростова отменили льготы для пенсионеров

В общественном транспорте Ростова отменили льготы для пенсионеров
В Ростовской области временно отменили льготы для некоторой категории граждан. Это связано с пандемией коронавируса, 29 марта сообщили в администрации города.


Так как в зону риска попадают люди старше 65 лет, власти решили отменить льготы, дающие право на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта на территории Ростова и Ростовской области.

Власти думают, что при отмене бесплатного проезда пенсионерам их будет меньше на улицах и таким образом снизится риск заражения коронавирусом.

Также сократится количество маршрутов на линиях. Меры предосторожности начали действовать с 28 марта и до особого распоряжения.

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