В Ростовской области ветеранов лишат бесплатного проезда



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Федеральные льготники, проживающие в Ростовской области, лишатся бесплатного проезда. С 1 января 2020 года этой категории пассажиров придётся платить за билеты на внутриобластные пригородные и междугородние маршруты.



Соответствующее постановление подписано в правительстве региона. Согласно документу бесплатный проезд отменяется для следующих категорий граждан: лиц, проходивших военную службу в воинских частях и не входивших в действующую армию, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в этот период; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов; членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; инвалидов III группы инвалидности. То есть льготу забирают у категории лиц, приравненных к ветеранам войны.



Как пояснили в правительстве Ростовской области, бесплатным проездом федеральные льготники пользуются с 2005 года. Льгота была введена в качестве дублирующей меры социальной поддержки.



Теперь же чиновники подсчитали, что льготники обходятся бюджету слишком дорого, и решили забрать у них право на бесплатный проезд. Ведь транспортные расходы уже включены в ежемесячную денежную выплату, которая составляет 1 500 - 2 500 рублей. Отметим, что путешествия по области обходятся не так уж дёшево, если речь не идёт о близлежащих городах. Например, билет из Ростова в Каменск-Шахтинский стоит 330 рублей, а в станицу Вешенскую - 830 рублей.



В то же время этой категории дончан оставили право на проезд в общественном транспорте по городским и внутрирайонным маршрутам по единым социальным проездным билетам. Стоимость карты сроком на месяц составляет 265 рублей, с 2020 года её цена увеличится до 276 рублей.



В очередной раз чиновники экономят на самых незащищённых слоях населения, отбирая у них и без того скромные льготы. Почему-то региональные власти не отказываются в целях экономии от покупки дорогих иномарок, организации различных торжеств и прочей ерунды, которая никак не влияет на качество жизни жителей области.