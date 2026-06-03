Во дворе дома на Ленина в Ростове произошел серьезный потоп

Фото: Дондей.

Во доре жилого дома на Ленина в Ростове-на-Дону случился серьезный потоп после профилактических работ по прочистке гидранта.Аварийная ситуация создала большие неудобства для жильцов дома 111/1. Скопление воды мешало попасть и покинуть дом. Людям пришлось сооружать импровизированные дорожки к подъездам.Ситуация с потопом происходит здесь не впервые. Такое уже случалось в апреле прошлого года. А канаву у дома, куда должна стекать вода, не рассчищают. По словам жителей дома, это зона ответственности муниципалитета.