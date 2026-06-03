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Во дворе дома на Ленина в Ростове произошел серьезный потоп

Во дворе дома на Ленина в Ростове произошел серьезный потоп

Во доре жилого дома на Ленина в Ростове-на-Дону случился серьезный потоп после профилактических работ по прочистке гидранта.

Аварийная ситуация создала большие неудобства для жильцов дома 111/1. Скопление воды мешало попасть и покинуть дом. Людям пришлось сооружать импровизированные дорожки к подъездам.

Ситуация с потопом происходит здесь не впервые. Такое уже случалось в апреле прошлого года. А канаву у дома, куда должна стекать вода, не рассчищают. По словам жителей дома, это зона ответственности муниципалитета.
Фото: Дондей.
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