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Супруга Басты рассказала о желании развестись в начале семейной жизни

Супруга Басты рассказала о желании развестись в начале семейной жизни
Елена Вакуленко, супруга известного ростовского рэпера Басты, поделилась откровенными мыслями о том, как начиналась её семейная жизнь. Она опубликовала свой рассказ в социальных сетях 11 января.

Один из подписчиков спросил Елену, задумывалась ли она когда-либо о расставании. Девушка честно призналась, что такие мысли действительно посещали её.

- В начале наших отношений я часто думала о разводе. Когда что-то шло не так, как мне хотелось, я хотела всё бросить и уйти. Я была молода и импульсивна. С возрастом это прошло, — поделилась Елена с подписчиками.


Елена и Василий Вакуленко вместе уже 17 лет, из них 15 лет они официально женаты. У пары две дочери: Мария и Василиса.

Василий Вакуленко, известный как Баста, родился в Ростове-на-Дону. Он является популярным рэпером, ведущим шоу «Вопрос ребром» и совладельцем лейбла Gazgolder. С 2019 года он также владеет футбольным клубом «СКА Ростов».
Фото: соцсцети.
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