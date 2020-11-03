Баранина, куры и творог в Ростове оказались самыми дорогими в регионе

В Ростове-на-Дону основные продукты покупательской корзины оказались самыми дорогими в регионе. Обновлённую статистику цен опубликовал Ростовстат.По-прежнему заподнебесные ценники остаются на охлаждённых кур - 134 рубля, баранину - 421 рубль и жирный творог - 333 рубля. К слову, килограмм курицы в Миллерово можно купить за 122 рубля, на баранине сэкономить 52 рубля, а средняя цена творога варьируется в пределах 317 рублей.Стоимость сыра и маргарина также остаётся самой высокой по региону. Ростовчане отдают за килограмм сычужного, твёрдого или мягкого сыра примерно 535 рублей, при этом в Волгодонске местные жители покупают его за 501 рубль. Маргарин в донской столице обойдётся покупателям аж в 130 рублей, а в Сальске - 116 рублей.Ненамного дороже в Ростове куриные яйца - 62 рубля за десяток, ржаной хлеб - 52 рубля за килограмм, пшено - 57 рублей и яблоки - 78 рублей за килограмм.Отметим, что самыми дешёвыми продуктами в областном центре стали говядина и сливочное масло. Килограмм мяса здесь можно купить за 338 рублей, а масла - за 526 рублей. Не слишком высокие цены в Ростове оказались на свинину - 265 рублей за килограмм, полукопчёную и варёно-копчёную колбасы - 448 рублей за килограмм, гречку - 76 рублей за килограмм и чёрный байховый чай - 822 рубля за килограмм.Добавим, в Ростове ценник на баранину уменьшился на восемь рублей, а на мороженую курицу поднялся на два рубля. В целом за неделю стоимость мяса в донской столице практически не меняется - либо увеличивается до пяти рублей, либо снижается.