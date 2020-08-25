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В Ростове сметана, мороженая рыба и пшеничный хлеб оказались самыми дорогими в регионе

В Ростове сметана, мороженая рыба и пшеничный хлеб оказались самыми дорогими в регионе
Ряд ходовых позиций продуктовой корзины в Ростове-на-Дону продолжают оставаться самыми дорогими в регионе. О данных по стоимости товаров на 24 августа сообщили в ростовском отделении Росстата.

Так, в донской столице самыми дорогими являются молочные продукты. За килограмм сметаны местные жители отдадут около 230 рублей — это на 10 рублей дороже, чем в Волгодонске. Высокая стоимость по сравнению с другими городами Ростовской области стабильно держится на килограмм жирного творога (331 рубль), сычужного сыра (523 рубля), маргарина (124 рубля) и литр питьевого молока (84 рубля).

В Ростове-на-Дону дороже всего стоит мороженая рыба. За килограмм придется отдать 164 рубля, а, к примеру, в Сальске — 145 рублей. Недешево обойдутся и охлажденные куры — 134 рубля за килограмм. Такая стоимость на 15 рублей выше, чем в Миллерово. Столица Донского края продолжает сохранять лидерство по стоимости баранины. За килограмм такого мяса просят 425 рублей, а в Миллерово — 364.

Выше среднего стоит и пшеничный хлеб. Килограмм изделия обойдется в 43 рубля.

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