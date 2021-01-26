Азовские археологи поделились уникальной находкой

Археологи из Азова поделились необычной находкой. Специалисты рассказали об орудии кожевника из ногайского пригорода 27 января. Ремесленный инструмент, служивший для обработки шкур, обнаружили в раскопе на улице Калинина, 47.На орудии видны следы обработки (обрезания), заполированные части и четыре рабочих стороны.- Это не первая подобная находка. Из этнографии (прим. - наука, изучающая народы-этносы и другие этнические образования, их происхождение) мы знаем, что эти орудия составляли комплект из пяти единиц, - добавил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.По словам специалиста, эта находка позволяет понять, чем зарабатывали на хлеб обитатели ногайского западного Коротояка. Оказывается, среди них были кожевники, и жили они небедно.