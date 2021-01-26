Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Азовские археологи поделились уникальной находкой

Азовские археологи поделились уникальной находкой
Археологи из Азова поделились необычной находкой. Специалисты рассказали об орудии кожевника из ногайского пригорода 27 января. Ремесленный инструмент, служивший для обработки шкур, обнаружили в раскопе на улице Калинина, 47.

На орудии видны следы обработки (обрезания), заполированные части и четыре рабочих стороны.

- Это не первая подобная находка. Из этнографии (прим. - наука, изучающая народы-этносы и другие этнические образования, их происхождение) мы знаем, что эти орудия составляли комплект из пяти единиц, - добавил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

По словам специалиста, эта находка позволяет понять, чем зарабатывали на хлеб обитатели ногайского западного Коротояка. Оказывается, среди них были кожевники, и жили они небедно.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.