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Аномально жаркая погода на днях вернётся в Ростовскую область

Аномально жаркая погода на днях вернётся в Ростовскую область
Фото: politeka.net
В ближайшие дни аномально жаркая погода накроет сразу несколько регионов России. В их число войдёт и Ростовская область. Об этом сообщает Росгидромет.

По данным синоптиков, вторая волна аномальной жары накроет донской регион с 17 по 22 июня. В эти дни температура поднимется до +28… +35 градусов, что на 5-7 градусов выше нормы. Аналогичная погода ожидается в соседних регионах - Краснодарском и Ставропольском краях. Ночи не принесут прохладу. Температура будет опускаться только до +18…+23 градусов.

По данным Северо-Кавказского бюро по гидрометеорологии, в ряде районов области в эти дни прогнозируется кратковременный дождь. Сохраняется ветер с порывами 6-11 м/с, при грозе – до 15-17 м/с.

В Ростове до конца недели также жаркая погода. Столбики термометров будут подниматься до +29…+32 градусов. По ночам воздух будет остывать до +21…+23 градусов. Небольшой дождь прогнозируют вечером 20 июня.

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