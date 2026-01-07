Автомобильные дороги Ростовской области затянул туман: водителей просят об осторожности

Фото: Rostov.ru

Вечером 7 января автомобильные дороги Ростовской области заволокло туманом. Видимость не улучшает и мокрый снег, идущий местами.Погодные условия на дорогах Ростовской области продолжают ухудшаться: к вечеру на дорогах образовались гололед и изморозь. Госавтоинспекция настоятельно просит автомобилистов быть предельно внимательными.Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию, использовать ближний свет или противотуманные фары и отказаться от резких маневров. Пешеходам советуют носить световозвращающие элементы и переходить дорогу только в положенных местах.Ранее сообщалось о тумане и гололеде на М-4 «Дон». По словам автомобилистов, видно на дороге очень плохо.Такая погода может сохраниться на