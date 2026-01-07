Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Автомобильные дороги Ростовской области затянул туман: водителей просят об осторожности

Автомобильные дороги Ростовской области затянул туман: водителей просят об осторожности


Вечером 7 января автомобильные дороги Ростовской области заволокло туманом. Видимость не улучшает и мокрый снег, идущий местами.

Погодные условия на дорогах Ростовской области продолжают ухудшаться: к вечеру на дорогах образовались гололед и изморозь. Госавтоинспекция настоятельно просит автомобилистов быть предельно внимательными.

Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию, использовать ближний свет или противотуманные фары и отказаться от резких маневров. Пешеходам советуют носить световозвращающие элементы и переходить дорогу только в положенных местах.

Ранее сообщалось о тумане и гололеде на М-4 «Дон». По словам автомобилистов, видно на дороге очень плохо.

Такая погода может сохраниться на ближайшие три дня.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.