Видимость нулевая: на трассе М-4 «Дон» – гололед и туман

Фото: Rostov.ru

На М-4 «Дон» – туман и гололед 7 декабря.Автомобилистам, которые планируют поездку по трассе в Ростовской области, советуют быть предельно внимательными. Объявление об опасных погодных условиях опубликовала компания «Автодор».По прогнозу синоптиков, в регионе местами будут мокрый снег, изморозь. Кроме ухудшения видимости аварийные ситуации может создавать оледенение дорожного полотна. Ожидается, что такая погода сохранится на ближайшие три дня.Уже сейчас водители сообщают, что на выезде из Ростова в сторону Каменска наблюдается густой туман. Видимость существенно снижается, образуются пробки.Специалисты настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от резких поворотов или обгонов, снизить скорость и строго соблюдать безопасную дистанцию с другим транспортом.