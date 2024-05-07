Автомобилистов Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за заморозков

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Донская Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности на дорогах. На праздничные выходные в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.Резкое понижение температуры прогнозируют ночью и утром 9, 10, 11 мая. На севере региона похолодает до -5 градусов. Также на дорогах может образоваться гололедица.Водителей просят соблюдать дистанцию между автомобилями, не совершать резких маневров. Пешеходам также нужно быть внимательными. Стоит с осторожностью переходить проезжую часть.