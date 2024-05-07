Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Автомобилистов Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за заморозков

Автомобилистов Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за заморозков
Донская Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности на дорогах. На праздничные выходные в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.

Резкое понижение температуры прогнозируют ночью и утром 9, 10, 11 мая. На севере региона похолодает до -5 градусов. Также на дорогах может образоваться гололедица.

Водителей просят соблюдать дистанцию между автомобилями, не совершать резких маневров. Пешеходам также нужно быть внимательными. Стоит с осторожностью переходить проезжую часть.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.