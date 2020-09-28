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Автомобилистов предупредили о риске ДТП из-за сложных метеоусловий в Ростовской области

Автомобилистов предупредили о риске ДТП из-за сложных метеоусловий в Ростовской области
Автомобилистов Ростовской области предупредили о риске ДТП из-за неблагоприятных погодных условий. В ближайшие сутки в донском регионе ожидается ураганный ветер с порывами до 24 метров в секунду.

По данным Ростовского гидрометцентра, к концу суток 30 сентября, а также 1 октября ожидается сильный ветер. В связи с этим водителям нужно быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.

Автомобилистам нужно увеличить дистанцию и боковой интервал с другими транспортными средствами. Кроме того, нужно снизить скорость и постоянно контролировать ситуацию на дороге. Необходимо продумывать свой маршрут с учетом погодных условий во избежание аварийных ситуаций и пробок.

Так, например, на трассе М-4 «Дон» упавшее дерево перегородило проезжую часть, из-за чего автомобили стали в огромную пробку в ожидании, пока ствол уберут с дороги.

Пешеходам тоже стоит быть более внимательными. При переходе через проезжую часть необходимо убедиться, что водитель остановился и нет препятствий для движения.

Напомним, ураганный ветер заставил изрядно понервничать жителей Ростовской области. Сразу в нескольких районах деревья повредили ЛЭП, машины. Без трагедий также не обошлось. В станице Багаевской в результате падения на фургон дерева погибли двое парней 21 и 26 лет.

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