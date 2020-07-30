В Ростовской области водителей предупредили о сложных ситуациях на дороге из-за ливня

Водителей предупредили о сложных ситуациях на дороге из-за ливня в донском регионе. О непогоде на проезжих участках сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.В связи с сильным дождем, автомобилистов предупреждают быть внимательными во время поездок. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспорта, а также выбирать скорость, обеспечивающую постоянный контроль над машиной. В темное время суток и на неосвещенных участках дороги нужно пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть. Рекомендуется заранее продумывать свой маршрут, учитывая неблагоприятные погодные условия.Внимательными из-за непогоды стоит быть и пешеходам. Стоит обратить внимание при переходе через дорогу на то, что водитель заметил вас и остановился. Кроме того, необходимо следить за передвижениями по проезжей части детьми. Приближаясь к переходу надо держать ребенка за руку, чтобы тот не вырвался и не побежал через участки, где двигается транспорт.