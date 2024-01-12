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Часть Зернограда осталась без воды из-за прорыва на водопроводе

Часть Зернограда осталась без воды из-за прорыва на водопроводе
Часть Зернограда осталась без воды из-за прорыва на водопроводе. Информацию об этом опубликовал министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков вечером 12 января.

Из-за коммунальной аварии без воды остались жители города Зерноград и хутора Нижнеподпольный Аксайского района.

В хутор Ленина, поселок Дорожный и станицу Ольгинскую Аксайского района вода подается со сниженным давлением из резервуаров.

Для устранения прорыва направлена аварийная бригада. Восстановить водоснабжение планируют к 22:00.
Фото: Ростов ру
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