Археологи из Азова впервые нашли плоскую черепицу средних веков

Археологи из Азова поделились очередной уникальной находкой. Первую плоскую черепицу специалисты обнаружили вблизи раскопа в переулке Социалистическом, 53.Пару лет назад археологи узнали, что каменные здания средневекового Азака имели черепичные крыши. Однако форма черепиц оказалась необычной - полукруглой. Специалисты долго ломали голову, как перекладывали эти детали, но так и не пришли к единому мнению.- В этом раскопе тоже были полукруглые черепицы, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Но под конец мы нашли одну плоскую, местного производства. Вероятно, плоские черепицы выполняли какую-то особую функцию, но непонятно, какую именно.Археологи предполагают, что именно плоские черепицы использовали для соединения стыков десятков и сотен полукруглых деталей. Однако сложно представить, как эту проблему могла решить всего одна плоская черепица.Между тем загадка образа крыш является одной из основополагающих при представлении общей картины города. По словам Андрея Масловского, не зная, как выглядели фундаментальные здания и их крыши, невозможно полностью изобразить средневековый Азак.