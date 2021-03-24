Археологи из Азова поделились находкой средневековья

Азовский археологи поделились находкой 14 века. О поливной чаше ширванского производства специалисты рассказали 25 марта.В средневековый Азак поступало немного керамики из Закавказья. Археологи обнаружили всего несколько сот фрагментов. Большинство из них датируется серединой 14 века. В основном эту керамику обнаружили вдоль главной улицы центральной части города.- Около 90% чаш ширванского производства имеют типичную форму, размер и орнамент, - поделился заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.Специалист также отметил, что мастера использовали одинаковую цветовую гамму и детали, хотя их комбинация могла варьироваться.