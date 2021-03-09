Археологи из Азова обнаружили уникальную поливную чашу

Азовские археологи поделились необычной находкой. О поливной чаше из золотоордынского города Маджар (прим.: ныне - Буденновск в Ставропольском крае), найденной при раскопках на Петровском бульваре, специалисты рассказали 10 марта.Керамику из этого города нечасто можно найти на территории Азова. Однако уникальность чаши заключается не только в месте производства. На ней изображено графити, что тоже встречается довольно редко. Это уродовало сосуд, но мастера все равно иногда их наносили. Вероятно, рисунок являлся магическим знаком.- Эту чашу изготовили с браком, - поделился заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - При их производстве чаши ставили стопкой друг на друга. А между ними устанавливали разделитель, чтобы не слипались. В этом же случае что-то пошло не так, и чаши слились. Разделить их смогли, только повредив одну из чаш.