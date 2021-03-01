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Археологи из Азова обнаружили уникальную крышку от котла 14 века

Археологи из Азова обнаружили уникальную крышку от котла 14 века
Азовские археологи рассказали о необычной крышке котла золотоордынского периода. Специалисты поделились находкой 2 марта. Крышку обнаружили при раскопках у дома №51 в переулке Социалистическом.

Жители золотоордынских городов, несмотря на интернациональность, обычно использовали практически одинаковый набор сосудов. Одним из исключений оказалась группа керамики, отличавшаяся своей экстравагантностью и техникой изготовления.

- Изготовление подобных сосудов в Золотой Орде началось еще в 13 веке в городе Болгар, - поделился заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Позже подобная керамика появилась и в других городах.

По словам специалиста, пока нельзя понять, где именно изготовили эту крышку. Очевидно, что производством такой керамики не занимались местные мастера.

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