Прокурор запросил более 30 лет колонии для пары, перекрутившей дочь в мясорубке

Фото: DonDay

В Ростовском областном суде состоялось очередное заседание по делу о семье Майборода, обвиняемых в убийстве 8-месячной дочери. В ходе обсуждения вердикта присяжных 2 октября прокурор выступил с заявлением.Ранее присяжные признали родителей виновными в совершении преступления. В связи с этим прокурор запросил 13 лет в колонии общего режима для Анастасии Майбороды и 20 лет в колонии строгого режима для Якова.Жуткая история произошла в микрорайоне Суворовском 28 апреля 2023 года. В тот день Анастасия заявила в полицию о пропаже дочери Лены. Якобы неизвестный пришел к ним в дом и распылил неизвестное вещество. Девушка потеряла сознание, а когда очнулась, поняла что дочери дома нет.В отделе полиции обстоятельства изменились. В квартире супругов нашли останки малышки, перекрученные в «фарш». Его пара разложила по 13 пакетам. После этого Якова и Анастасию Майборода обвинили по статье «Убийство группой лиц малолетнего».В своем последнем слове супруги пытались переложить вину друг на друга. Анастасия заявила, что только заметала следы после убийства. А Яков и вовсе утверждает, что в момент преступления был на работе. Гособвинение настаивает на виновности обоих родителей в совершенном преступлении.