Паре, перекрутившей в мясорубке 8-месячную дочь, вынесли приговор

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Ростовский областной суд вынес приговор в отношении Якова и Анастасии Майборода. Их обвиняют в убийстве 8-месячной дочери.Жуткое убийство случилось 28 апреля 2023 года. Анастасия в тот день находилась дома со своей дочкой. Вдруг в дверь постучал неизвестный, который распылил ей в лицо какое-то вещество. Она потеряла сознание, а когда очнулась, дочери не было дома. Такую версию в полиции заявила сама девушка.После разбирательств выяснилось, что ребенка никто не похищал. Сотрудники полиции нашли в доме пары «фарш» из останков девочки. Он лежал в морозилке и был расфасован по пакетам. Тогда начался долгий судебный процесс. Оказалось, что Яков и Анастасия задушили ребенка в ходе ссоры, расчленили его и перемололи в мясорубке. В ходе заседаний они пытались перекладывать вину в убийстве друг на друга.Позже коллегия присяжных признала пару виновной. На том же настаивали гособвинители. После обсуждения вердикта присяжных 2 октября Ростовский областной суд вынес приговор.В региональной пресс-службе прокуратуры сообщили, что Анастасия Майборода получила 13 лет колонии общего режима. Для Якова назначили наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Ранее прокурор запрашивал для него 20 лет.