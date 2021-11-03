Игрок ФК «Ростов» Хорен Байрамян вызван в сборную Армении

Фото: ФК «Ростов».

Еще один полузащитник футбольного клуба «Ростов» вызван в национальную команду. Хорен Байрамян выйдет на поле в составе сборной Армении. Об этом 5 ноября сообщили «желто-синие».В ближайшее время футболист отправится в расположение команды. В Армении ему предстоит провести матчи отборочного тура чемпионата Европы-2023.29-летний игрок - воспитанник РОУОР (прим. - Ростовское областное училище олимпийского резерва). После окончания училища он играл в молодежном составе донского клуба, а с 2011 года - в основном.Ранее Rostov.ru сообщал, что сыграть за национальную сборную предстоит еще одному полузащитнику «Ростова». Армин Гигович выйдет на поле в составе команды Швеции.