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Игрок ФК «Ростов» Хорен Байрамян вызван в сборную Армении

Игрок ФК «Ростов» Хорен Байрамян вызван в сборную Армении
Еще один полузащитник футбольного клуба «Ростов» вызван в национальную команду. Хорен Байрамян выйдет на поле в составе сборной Армении. Об этом 5 ноября сообщили «желто-синие».

В ближайшее время футболист отправится в расположение команды. В Армении ему предстоит провести матчи отборочного тура чемпионата Европы-2023.

29-летний игрок - воспитанник РОУОР (прим. - Ростовское областное училище олимпийского резерва). После окончания училища он играл в молодежном составе донского клуба, а с 2011 года - в основном.

Ранее Rostov.ru сообщал, что сыграть за национальную сборную предстоит еще одному полузащитнику «Ростова». Армин Гигович выйдет на поле в составе команды Швеции.
Фото: ФК «Ростов».
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове футбол

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