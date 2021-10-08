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Андрей Лисицкий покидает должность главы администрации Таганрога

Андрей Лисицкий покидает должность главы администрации Таганрога
Андрей Лисицкий уходит с должности главы администрации Таганрога. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь сити-менеджера Елизавета Кутовых.

Последним рабочим днем Андрея Лисицкого стал понедельник, 11 октября. Чиновник уходит с поста по собственному желанию. О его новом месте работы ничего не известно.

Андрей Лисицкий занимал должность главы администрации города с 2016 года, однако за эти годы он так и не добился расположения таганрожцев. Чиновник так и не смог наладить работу с водоснабжением и улучшить качество дорог города.
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