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Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий третий год увеличивает свои доходы

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий третий год увеличивает свои доходы
Андрей Лисицкий в должности главы администрации в 2018 году заработал 1,9 миллиона рублей. Его капиталы растут на 200-300 тысяч ежегодно. Информация появилась на сайте горадминистрации.

В своей декларации о доходах Лисицкий указал, что владеет квартирой площадью 60,7 квадратных метра. Также он пользуется домом 90 квадратов и участком земли 700 квадратных метров. При этом на его супругу зарегистрированы две квартиры, дом и земельный участок площадью 1 700 квадратных метров. Жена Лисицкого передвигается на автомобиле «Лексус-NX 200», рыночная стоимость которого начинается от 2,6 миллиона рублей.

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