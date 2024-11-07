Анастасия Костенко вернулась в бальные танцы

Фото: Соцсети.

Ростовчанка Анастасия Костенко занялась бальными танцами. Видеоролик из танцевального зала модель опубликовала в своих соцсетях 6 ноября.В кадре ростовчанка кружится со своим партнером. Костенко продемонстрировала своим подписчикам навыки в бальном танце. Модель призналась, что не смогла жить без любимого хобби.- Сложно перестроиться с классической хореографии на бальные мотивы: здесь и бедра работают, и плечи, шаг другой, но мне нравится, - добавила ростовчанка.Также девушка рассказала, что в пятилетнем возрасте занималась бальными танцами, но всего год. Когда любимые тренеры покинули место работы, она перестала приходить на тренировки.Анастасия Костенко родилась в Сальске Ростовской области. Она получила известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году она вышла замуж за Дмитрия Тарасова. В браке у них появились четверо детей: две дочери и два сына.