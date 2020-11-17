Ростовская модель Анастасия Костенко прокомментировала слухи о третьей беременности

Ростовская модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко прокомментировала информацию о третьей беременности. Девушка опубликовала не совсем удачное фото, на котором у нее выпирает живот.Анастасия надела короткую юбку с высокой талией, поверх которой была кофта. Получилось, что одежда сильно обтянула модель, выставив все недостатки молодой мамы. Кроме того, Тарасова выбрала неудачный ракурс, выставив живот вперед. Подписчики сразу же заподозрили Костенко в третьей беременности. Ответ не заставил себя долго ждать.- Кажется, юбка выпирает, и я ещё кормлю! Дайте восстановиться! - ответила поклонникам Анастасия, дав понять, что еще не готова к рождению третьего ребенка.Напомним, у пары уже есть две дочери - старшая Милана и младшая Ева. Несмотря на то, что у самого Тарасова всего трое детей, так как у него есть старшая дочь от первого брака, футболист мечтает о сыне. Не раз спортсмен в своих сториз говорил о том, что мечтает о многодетной семье, в частности, о мальчике.Анастасия поддерживает любимого в стремлении стать многодетной семьей и не раз говорила, что они пойдут за третьим малышом, как только она восстановится после рождения малышки Евы.