Анастасия Костенко рассказала, что недовольна своей фигурой после родов

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Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко поделилась, что недовольна своей фигурой после родов. Об этом молодая мама 20 марта рассказала в своих соцсетях.По ее словам, за время своей беременности она поправилась на 12 килограмм. Девять месяцев она часто ела сладкие батончики и мучное. При этом генетика сбросить вес не помогла.- Впереди – усердная работа: искать и укреплять в позиции мотивацию, вводить аккуратно физические упражнения и, главное, первое время контролировать питание, - добавила Анастасия.Многодетная мама решила «взять себя в руки» и следить за едой, которую потребляет в пищу.Анастасия Костенко - уроженка города Сальска Ростовской области. Она замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Супруги имеют четверых детей: дочерей Милану, Еву, сына Алексея и новорожденного малыша.