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Анастасия Костенко рассказала, что недовольна своей фигурой после родов

Анастасия Костенко рассказала, что недовольна своей фигурой после родов
Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко поделилась, что недовольна своей фигурой после родов. Об этом молодая мама 20 марта рассказала в своих соцсетях.

По ее словам, за время своей беременности она поправилась на 12 килограмм. Девять месяцев она часто ела сладкие батончики и мучное. При этом генетика сбросить вес не помогла.

- Впереди – усердная работа: искать и укреплять в позиции мотивацию, вводить аккуратно физические упражнения и, главное, первое время контролировать питание, - добавила Анастасия.

Многодетная мама решила «взять себя в руки» и следить за едой, которую потребляет в пищу.

Анастасия Костенко - уроженка города Сальска Ростовской области. Она замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Супруги имеют четверых детей: дочерей Милану, Еву, сына Алексея и новорожденного малыша.
Фото: Соцсети.
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