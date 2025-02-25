Анастасия Костенко призналась, что хочет от Тарасова пятого ребенка

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Ростовчанка Анастасия Костенко заявила, что хочет от Дмитрия Тарасова пятого ребенка. Пост она разместила 24 февраля в соцсетях.Девушка разместила трогательное видео и поздравила любимого с Днем защитника Отечества. Она намекнула, что не против пополнения в семействе.- С тобой настолько надежно, что пятый не за горами, - пишет Костенко.Дмитрий ответил супруге в комментариях, оставив загадочное послание: «Жди 8 Марта, родная».Добавим, что фанаты пары уже давно ждут пополнения. Тем более ранее Анастасия не раз говорила, что они с мужем планируют еще детей.