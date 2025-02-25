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Анастасия Костенко призналась, что хочет от Тарасова пятого ребенка

Анастасия Костенко призналась, что хочет от Тарасова пятого ребенка
Ростовчанка Анастасия Костенко заявила, что хочет от Дмитрия Тарасова пятого ребенка. Пост она разместила 24 февраля в соцсетях.

Девушка разместила трогательное видео и поздравила любимого с Днем защитника Отечества. Она намекнула, что не против пополнения в семействе.

- С тобой настолько надежно, что пятый не за горами, - пишет Костенко.

Дмитрий ответил супруге в комментариях, оставив загадочное послание: «Жди 8 Марта, родная».

Добавим, что фанаты пары уже давно ждут пополнения. Тем более ранее Анастасия не раз говорила, что они с мужем планируют еще детей.
Фото: СоцСети
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